需求降 阿联酋航空减飞美航班

（联合早报网讯） 美国总统特朗普上台后，紧缩签证申请和安全措施重创需求，中东最大航空公司阿联酋航空（Emirates）19日表示，将减少飞往美国的航班。

总部位于迪拜的阿联酋航空宣布，下月起将削减飞往美国五大城市的航班。这五大城市分别是洛杉矶、波士顿、奥兰多、西雅图和劳德岱堡。

阿联酋航空发言人发表声明说：“这是因应赴美旅游需求减弱的商业决策。”

声明指出：“美国政府近来采取的动作，像是入境签证，强化维安，以及电子产品禁入机舱等相关措施，直接冲击我们的消费者兴致，以及飞往美国的空中旅游。”

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