控方要求法庭轻判钟万学

（联合早报网讯）被控亵渎伊斯兰的雅加达首都特区首长钟万学可能逃过逃狱之灾。这是因为，首席检控官阿里今天在法庭上宣读求刑书，要求法庭以较轻的亵渎罪惩罚钟万学，即缓刑两年，如果期间他再犯罪，就判他坐牢一年。

阿里说，当局建议较轻的刑罚，是因为钟万学为雅加达的发展作出贡献，并且在此案审讯期间表现得谦虚有礼。

控方的刑求比之前预测的来得轻。外界原本以为控方会要求法庭严惩钟万学。预料法庭将在几周后作出判决。

钟万学在昨天举行的雅加达首都特区首长选举次轮投票中，败给前教育部长阿尼斯，无法连任。

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