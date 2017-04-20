欧元区经济增长将稳定

（联合早报网讯）路透社向经济分析师展开的一项调查显示，未来一年欧元区经济增长将稳定但温和，而这在一定程度上取决于独立候选人马克龙赢得下月的法国总统大选。

法国是欧盟第二大经济体，如果出现经济震荡，将波及欧盟。分析师认为，如果极右翼阵营候选人勒庞赢得五月的第二轮选举，将为法国政局带来很长的不确定时期，从而影响欧洲股市、债市和汇市。

当问及哪位总统候选人对法国经济成长最有利时，多数分析师认为是马克龙。

一般估计欧元区经济将持稳，欧元区今年可取得1.7％增长，2018年为1.6％。

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