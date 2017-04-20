美国每年逾5万人因被警察打伤入院

（联合早报网讯）美国的研究发现，美国每年有逾5万人因被警察打伤而接受急诊治疗。

美国侨报网引述合众国际社的报道说，近年来，虽然涉及警察执法的死亡事件已引起了全美的关注，但对于涉及美国执法部门非致命性伤害的关注却较少。

为此，来自纽约长老会医院威尔康奈尔医学中心的研究人员进行了调查研究，他们发现，在2006至2012年间，在美国各地被警察打伤接受急诊治疗者达35万5000多个。

该研究负责人考夫曼（Elinore Kaufman）博士和他的同事在研究报告中指出，虽然此次研究无法评估这些伤害中到底有多少是可以避免的，但这些数据可作为一项评估基准，以尽力减少各州和地方执法造成的相关损伤。

考夫曼的研究小组在一份新闻稿中称，患者因药物滥用和精神疾病被警察打伤进行救治的情况最为常见。而其中0.3％，即1202人因伤势过重而死亡。在对来自全国急诊室的样本数据进行分析后，研究人员还发现，五分之四以上的患者是男性，患者的平均年龄32岁，大部分居住在城市的低收入地区。按地域看，在南部和西部这一情况更常见，而东北部和中西部则相对较少。此外，大部分是被警察殴打致伤，枪伤和刺伤所占比例不到7％。大部分的伤害是轻微型的。

该研究结果在线发表在4月19日出版的期刊《美国医学协会外科学》（JAMA Surgery）上。

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