调查：澳经济料加速 或超荷兰连续增长纪录

（联合早报网讯）路透社访问的分析师指出，澳大利亚的经济今明两年料缓慢加速。这意味着，这个资源丰富的国家有望打破荷兰所创下的经济连续增长纪录。

分析师预测，澳洲今年国内生产总值(GDP)将成长2.6％，明年成长2.8％，与1月的调查结果相同。澳洲经济规模为1.7万亿澳元(1.78万亿新元)。

这样的增速将高于2016年的2.4％，并将延长该国目前101个季度无衰退连续成长的态势，目前已经逼近荷兰创下的103个季度连续增长的纪录。

在去年9月当季澳洲经济意外萎缩时，刷新连续增长记录的前景似乎令人怀疑，但随着出口获利激增以及消费者和政府增加支出，经济活动强劲反弹。

主要大宗商品价格高企，大大提振国民收入和名义经济增长。受对于中国需求的担忧拖累，铁矿石价格近期下跌，但随着新项目上马，液化天然气出口大增。

飓风“黛比”(Debbie)将为经济增长带来暂时性冲击。“黛比”在3月末登陆昆士兰北部地区，引发大规模洪灾，导致铁路交通中断数周。

分析师预测，风灾造成的损失可能会对今年GDP增长带来0.3个百分点的拖累，导致通胀率略有上升，不过重建活动会抵消部分影响。

矿业投资经历数年急剧下降后企稳，也会助一臂之力。光是企业投资就对2016年的GDP造成约1个百分点的拖累。因此，如果只是企稳，就能消除经济增长的一大障碍。

澳洲国民银行澳洲经济主管Riki Polygenis称：“在可见的未来，经济料将温和增长……明年和2019年GDP将分别增长2.8％和2.6％。”

就业市场低迷是一个风险，薪资增长因此维持在纪录低点，消费者支出能力亦受到限制。

更大危险是，家庭债务处于历史高点，悉尼和墨尔本楼市火爆，容易出现重大的价格回调。

在过去两年，通胀率处在澳洲央行2％-3％目标区间的下方。分析师预测，今年通胀率会缓慢升至2.1％，2018年将为2.2％。

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