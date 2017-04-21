联合国安理会恫言 对朝鲜实施新制裁

（联合早报网讯）联合国安理会周四（20日）发表声明，强烈谴责朝鲜日前的导弹发射活动，并恫言将因朝鲜“严重破坏稳定的举动”而对其实施新制裁。

该声明说，安理会强烈谴责朝鲜日前最新一次导弹发射活动，并称平壤的“非法导弹活动”，“严重加剧了朝鲜半岛和以外地区的紧张局势”。

该声明对朝鲜无视安理会决议、严重破坏稳定的举动深表关切，要求朝鲜立即停止违反安理会决议的进一步举动，全面遵守相关决议。

安理会强调，朝鲜展示对无核化的真诚承诺至关重要，努力缓和朝鲜半岛及更大范围地区的紧张局势十分重要。为此，安理会要求朝鲜不再进行核试验，敦促各国加速执行安理会有关决议中对朝鲜采取的措施。

该声明说，安理会重申维护朝鲜半岛及东北亚地区和平与稳定的重要性，表示将致力于寻求达成和平、外交、政治解决方案，欢迎安理会成员及其他国家通过对话协助达成和平、全面的解决方案。

本月16日上午，朝鲜试射一枚导弹，但以失败告终。

朝鲜在2016年1月6日和9月9日分别进行核试验，并多次试射弹道导弹。联合国安理会同年3月2日和11月30日两次通过决议，谴责朝鲜进行核试验，要求朝鲜放弃核武器和导弹计划，并决定对朝鲜进行制裁。

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