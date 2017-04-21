特朗普赞扬中国 致力遏制朝鲜威胁

（联合早报网讯）美国总统特朗普周四（20日）赞扬中国为遏制“朝鲜威胁”所做出的努力，并称有信心中国国家主席习近平会“非常努力”地向朝鲜施压。

特朗普周四与到访的意大利总理真蒂洛尼举行联合记者会时说，他本月初告诉习近平，如果中方在朝鲜问题上做出行动，中国将在贸易问题上获得更好的协议。他说：“我告诉习近平主席，如果你除掉这个人（指金正恩），或者对朝鲜这个威胁做出些什么，你会在贸易问题上获得更好的交易，因为事实如此，朝鲜现在的确是一个威胁。”

特朗普表示：“我认为习近平主席正在非常努力地工作。我可以这么说，所有的专家都在说，他们从来没有看到中国像现在这样努力。很多朝鲜的运煤船被迫返回，还有很多别的事情发生。”

他指出：“过去两三个小时发生了一些不同寻常的举动。我不知道他们能否做到，但是我绝对相信他们会非常非常尽力。”

特朗普没有透露所谓的“不同寻常举动”是什么，但美国官员告诉路透社，美国发现中国轰炸机出现高于平常的活动水平，这可能意味着中国在进行防御演习，也可能是中国对朝鲜局势表示关注的一种举动。

不过，透露消息的美国匿名官员没有提出预警，或表示他们知道中国进行此类活动的具体原因。

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