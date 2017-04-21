加国拟征外国买家税 为多伦多楼市降温

（联合早报网讯）面对大多伦多地区快速上涨的房价和市场对泡沫化的担忧，加拿大经济重镇安大略省省政府周四（20日）宣布，将出台一系列楼市降温措施。其中最受市场关注的一招，是征收15%的“外国买家税”。

中新社报道，按照安大略省省长韦恩公布的这一计划，非加拿大籍公民、非永久居民（即未持有“枫叶卡”者）以及非加拿大公司购买含有1至6个单户的住宅时，要被加征15%的“非居民投机税”，即舆论所称的“外国买家税”。

不过，若在购房后四年内入籍加拿大或获得永久居民身份，或持有工作签证在安省合法全职工作一年的外国买家，以及在加国全日制学习至少2年的外国留学生，可以获取退税。难民也不在“外国买家税”征收范围之列。

这一计划还有待完成立法程序，不过一旦通过，相关法案将回溯至2017年4月21日起生效。

相关计划的覆盖区域是大多伦多地区，以及周边安大略湖西岸包括汉密尔顿、滑铁卢、尼亚加拉等在内的所谓“金马蹄地区”。

官方数据显示，大多伦多地区的房价已经历连续两年的两位数增长，今年3月平均房价较去年同期增幅达33.2%，房租水平也明显水涨船高。根据加拿大地产协会本周公布的数据，在大多伦多及周边地区楼市带动下，3月份加拿大全国房屋销量创下历史新高，平均价格则较去年同期上升8.2%。

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