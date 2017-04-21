马伊党：钟万学败选显示伊斯兰势力崛起

（联合早报网讯）印度尼西亚雅加达特区首长选举结果尘埃落定，原任首长钟万学败选。马来西亚伊党全国宣传主任纳斯鲁丁宣称，这个选举结果显示伊斯兰势力的崛起。

纳斯鲁丁也是淡马鲁国会议员。当今大马报道，纳斯鲁丁今早在文告宣称，钟万学的胜算本来比另两名对手来得高，但经过最新一轮的算票后，前教育部长阿尼斯却确定击败钟万学。

钟万学数个月前的演讲，被指亵渎《可兰经》与伊斯兰，进而引发多场示威。纳斯鲁丁指出：“这场胜利清楚显示，那里的伊斯兰势力崛起。当你侮辱伊斯兰，就不要以为穆斯林不会拒绝你的领导。雅加达特区首长选举已经证明这点。”

纳斯鲁丁接着话锋一转，牵扯到马来西亚政治与355号法令修正案课题。

他说：“如今，同样的精神延伸到马来西亚穆斯林。164法令修正案与355法令修正案的课题，刷亮人民的眼睛，让大家知道谁是真正捍卫伊斯兰的朋友，谁又是反对伊斯兰的人……因此，同样的崛起，将在这里的来届大选出现。”

164号法令即是《法律改革（婚姻与离婚）法令》。政府原要修改这项法令，以便允许已改信伊斯兰的丈夫或妻子，在民事法庭申请离婚，更禁止父母单方面更改孩子宗教信仰。不过，4月初的国会会议却展延二读，至下次会期。

至于355号法令则是《1965年伊斯兰法庭法令》。在上季国会会议最后一天，政府第三次让路给伊党主席哈迪阿旺提呈动议，还获得伊党哥打峇鲁国会议员达基尤丁附议，但议长接着就宣布展延辩论。

下季国会会议将在7月24日召开。

民行党过去多番坚持反对修订355号法令，但伊党则坚称，该修正案并非走后门落实伊刑法。不仅如此，伊党也抨击民行党敌视伊斯兰。民行党已否认这项指责。

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