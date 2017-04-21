平衡俄美实力 俄研制高超音速导弹

（联合早报网讯）俄罗斯负责国防事务的副总理罗戈津周四（20日）接受俄媒体采访时表示，为了平衡俄美间的实力对比，俄罗斯正在研制新型高超音速巡航导弹。

新华社报道，罗戈津是在媒体问及有关俄试射高超音速巡航导弹“锆石”（Zircon）的报道时作出上述表示。他说，研制中的导弹为全新一代高超音速导弹，能够突破反导系统，其研制工作是俄罗斯的一项重点任务。但他并没有透露导弹的具体型号及其他细节。

塔斯社周二（18日）援引俄国防工业综合体内部人士报道说，俄军日前成功试射了一枚“锆石”高超音速反舰导弹，导弹在测试中的最大飞行速度达到8马赫（1马赫为1倍音速）、最大射程约400公里，可通过目前俄军配备的“口径”和“缟玛瑙”巡航导弹所使用的装置发射。

据介绍，“锆石”的整个飞行是在大气层中进行，不会进入太空；导弹可从陆地、海上和水下发射，打击过程仅需200秒，在反导系统没来得及作出有效反应前，就能击中目标。

俄罗斯地缘政治问题研究院院长、军事科学院博士西夫科夫日前接受俄罗斯一家媒体采访时说，未来俄海军核动力重巡洋舰装备“锆石”导弹后，将极大提升俄军针对美航母战斗群的作战能力。

俄国防部网站16日发布公告称，根据2018-2025年国家武器计划要求，全新一代高超音速武器、智能机器人系统等新装备将在计划时间内研发完成并装备部队。

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