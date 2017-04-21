没氧也能活 裸鼹鼠开先例

（联合早报网讯）对生活在非洲的裸鼹鼠而言，没有氧气，有时也不算什么大问题。

新华社报道，美国《科学》杂志周四（20日）发表的一项新研究显示，在无氧环境下，这种小动物能活18分钟；而在人类几分钟就死亡的低氧环境中，它能活至少5个小时。

裸鼹鼠（Heterocephalus glaber）是迄今唯一已知能在低氧与无氧情况下长时间存活的哺乳动物。破解其中的秘密，或能帮助开发与缺氧相关病症的新疗法，包括心脏病发作和中风。

除裸鼹鼠外，包括人类在内的哺乳动物缺氧时，脑细胞将耗尽能量死亡。但美国、德国和南非一个联合科研小组发现，裸鼹鼠脑细胞能在无氧环境下开始燃烧果糖，产生能量继续活下去，科学家此前只在植物中见过这种代谢方式。

换言之，在低氧或无氧环境中，裸鼹鼠有效地变成了“植物”，不再进行有氧呼吸，而是由果糖驱动代谢，并进入假死状态，脉搏和呼吸频率大幅减缓，能量需求降至最低。此后，只要重新接触空气几秒钟，它们就会恢复正常呼吸，没有显示出任何持久伤害。

研究显示，当裸鼹鼠暴露于实验室低氧条件中时，有大量果糖进入它们的血液中，这些果糖又通过一种此前只在哺乳动物肠细胞中发现的蛋白质转运到脑细胞中。

此外，裸鼹鼠在低氧环境下也不会得肺水肿，也就是肺部积液，这是在高海拔地区困扰登山者的一个常见问题。

裸鼹鼠这些特征被认为是对长期地下洞穴贫氧生活的一种适应。与生活在地下的其他哺乳动物不同，裸鼹鼠生活在超级拥挤的环境中，与数百个同伴拥挤在一起，而洞穴密不通风，氧气消耗速度较快。

裸鼹鼠主要生活在非洲，是一种比普通老鼠体型小、几乎没有体毛的哺乳动物。此前科学家已经发现，这种冷血哺乳动物要比其他啮齿类动物多活几十年，几乎不会得癌症，还不怕疼。

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