巴黎杀警案发生后 一恐怖案嫌疑人在比利时自首

（联合早报网讯）法国巴黎香榭丽舍大道杀警枪击案发生后警方搜捕的其中一个恐怖嫌疑人已向比利时警方投案。

法国内政部发言人Pierre-Henry Brandet告诉法新社记者：“比利时当局发出通缉令追捕的男子，已到安特卫普（Antwerp）一所警察局投案。 ”但他说，目前尚未确定此人直接涉及香榭丽舍的杀警案。

这起发生于20日夜间的枪击事件，造成一名警员死亡，其他两个受伤，枪手本人随后被警察击毙。恐怖组织伊斯兰国宣称干案。

法国调查人员方面的消息说，比利时警方就另一起案件通缉这个35岁的投案人。

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