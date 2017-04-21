法国总统选举：马克龙料在首轮投票中胜出

（联合早报网讯）就法国总统选举进行的最新民意调查显示，中间派候选人马克龙料在23日的首轮投票中胜出，而极右翼国民阵线领袖勒庞支持率进一步落后于马克龙。

信息服务公司Elabe在巴黎香榭丽舍大道枪击案发生前进行的调查显示，马克龙（Emmanuel Macron）的支持率上升，勒庞（Marine Le Pen）以更大的差距落在其后。共和党候选人菲永（Francois Fillon ）和极左翼政党领袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）则拉近了他们同勒庞的差距。

调查发现，马克龙能在23日的第一轮投票中赢得24％的支持票，勒庞将获得21.5％选票。马克龙的支持率接近三天前的民调数字，勒庞的支持率则下降1.5个百分点。

路透社引述这家公司为BFM电视台和L'Express杂志进行的调查指出，若马克龙和勒庞双双进入第二轮投票，马克龙料以65％对35％的票数击败勒庞。

若梅朗雄进入第二轮投票，他将能轻易击败勒庞和菲永，但会以41％对59％的票数败给马克龙。

民意调查是在19日和20日进行。20日夜间，巴黎市中心发生枪击事件，造成一名警员死亡，另两个警察受伤，枪手本人随后被警察击毙。恐怖组织伊斯兰国宣称干案。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅