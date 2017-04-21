钟万学败选，哈迪阿旺兴奋

（联合早报网讯）印度尼西亚雅加达特区首长钟万学竞选连任失利，让马来西亚伊斯兰党十分兴奋。伊党主席哈迪阿旺对钟万学败选而“高兴”，并指钟万学是由于亵渎伊斯兰而遭穆斯林唾弃。

哈迪阿旺今天发布声明表示，哈迪说，雅加达此次选举引起全世界穆斯林关注，因为钟万学“亵渎《可兰经》导致穆斯林反应激烈而发动万人集会，并在大选投反对票”。

他说，印尼前教育部长阿尼斯的胜选让人雀跃，这也是由于穆斯林大团结的结果。哈迪吁请马来西亚民众尊重伊斯兰作为联邦宗教的地位，并批评狭隘种族政治只会导致社会不安。

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