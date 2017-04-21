美国空气状况报告：三大污染城全在加州

（联合早报网讯）在美国，1亿多人居住在空气高度污染的地区，这一数字比前一年大幅下降，这是自1973年“清洁空气法”通过以来人们看到的改善。不过，2017年颗粒污染的天数却在大幅上涨。

美国侨报网引述24/7 Wall Street报道说，美国肺科协会的“2017年空气状况”（State of the Air 2017）报告显示，1亿2500万美国人生活在有高浓度臭氧或有害颗粒的地区，而加州污染最为严重，其中洛杉矶-长滩为全美空气污染最严重的地区。

报告对最多污染的城市按照高臭氧天数、不健康颗粒污染天数、哮喘患者等指标进行了排名。在15个臭氧污染最严重的城市中，有8个在加利福尼亚州，洛杉矶-长滩（Los Angeles-Long Beach）的空气污染最严重，其后为贝克斯菲尔德（Bakersfield,）和弗雷斯诺-马德拉（Fresno-Madera, CA）。生活在这些地区增加了患肺癌、哮喘、心脏疾病，以及出现生殖问题和其他疾病的危险。

此前，世界卫生组织（WHO）发表的一份报告说，80%以上的城镇地区居民呼吸的空气不安全。WHO警告称，空气污染会对城镇居民健康造成严重影响，可能导致中风、心脏病、肺癌以及包括哮喘在内的慢性和急性呼吸道疾病。

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