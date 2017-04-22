美国调查钢铁进口是否威胁国家安全

（联合早报网讯）美国总统特朗普当地时间20日在白宫签署一份总统备忘录，要求商务部优先调查钢铁进口是否威胁美国国家安全。

中新社指美国商务部发表声明称，特朗普签署的这份备忘录要求商务部部长罗斯尽快着手进行这项针对美国钢铁进口的调查。该调查将涉及生产能力、劳动力、投资、研发等各个因素，以决定钢铁进口是否威胁美国的安全。

特朗普说：“我们将通过对钢铁进口进行彻底调查，为美国工人和美国制造的钢铁而战。”

商务部称，在经过彻底调查后，如果确认钢铁进口对国家安全有任何威胁，商务部部长罗斯将提出一份包括行动措施建议的报告。根据相关法案，特朗普有权使用调整关税和配额等手段来控制进口。

罗斯表示，商务部将迅速进行全面调查，如有必要，将采取行动保护美国国家安全、工人和企业免受外国威胁。

据称，美国并没有钢铁关税，但已经在152起相关案件中征收了反倾销和反补贴税，目前还有至少25起案件正在审查之中。

商务部称，美国国家安全需要有健全和健康的国内钢铁产业，但美国钢铁产业近年一直处于困境，就业率下降、企业杠杆率高、资本密集且缺乏现金流。进口钢铁占美国钢铁市场的26%，美国钢厂开工率为71%。

美国有线电视新闻网（CNN）称，商务部将在270天以内完成这项调查，特朗普则希望该调查能够在50天内完成。

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