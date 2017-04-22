德国财长：自由贸易可更好促进全球经济增长

（联合早报网讯）德国财政部长朔伊布勒21日在出席二十国集团（G20）财长和央行行长会议后表示，二十国集团普遍认为自由贸易可以更好地促进全球经济增长。

新华社报道，在国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季年会期间，朔伊布勒当天在G20财长和央行行长会议结束后举行的新闻发布会上表示，G20成员普遍认识到，保护主义损害全球经济，而自由贸易可以更好地促进全球经济增长。朔伊布勒说，G20成员还同意应采取措施促进包容性增长，避免保护主义抬头。

德国联邦银行（德国央行）行长魏德曼当天在新闻发布会上也表示，几乎所有G20成员均强调开放市场和自由市场准入的重要性。这也是本次会议的共识之一。魏德曼说，在讨论解决经常项目问题时，各国财长同意应该更加开放市场，而不是设立更多贸易壁垒。

世界银行行长金墉和IMF总裁拉加德近日也共同呼吁各国促进开放和公平的贸易，抵制贸易保护主义措施。

IMF在最新发布的《世界经济展望报告》中指出，保护主义升温、美联储加息步伐加快、大幅放松金融监管等因素将威胁全球经济增长势头，并呼吁各国在推进结构性改革的同时，加大对全球贸易、金融监管、气候变化等方面的多边支持。

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