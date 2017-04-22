假期结束！奥巴马下周起出席公开活动

（联合早报网讯）美国前总统奥巴马将在现任总统特朗普本月29日上任满百日前，结束卸任后的假期，重返其政治发跡地芝加哥出席一系列公开活动，鼓励美国年轻人积极参与公共事务。

奥巴马将于下周一（24日）开始回到公众的视线内，这将是特朗普上任后，奥巴马首度现身参与公开活动。

尽管许多人希望奥巴马能够打破多个月来的沉默，公开批评特朗普的政策，但《纽约时报》引述接近奥巴马的人士的话说，奥巴马并不打算在这些公开场合或私人演讲中，直接对特朗普的移民、医疗、外交或气候政策做出任何评论。

一些民主党人对此表示失望，但也有人认为，奥巴马应该继续保持低调，以免胡乱抨击特朗普影响其信誉，并在明年的中期选举中才发声，为民主党候选人拉票。

卸任前奥巴马曾明确指出，他离开白宫后仍会以美国公民的身份关心时政。不过，不在其位、不谋其政是美国的政治传统；奥巴马的助理就表示，奥巴马无意标榜自己成为对抗特朗普的民主党领袖。

特朗普上任以来推动的百日新政，几乎“逢奥巴马必反”，包括特朗普入主白宫后即宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）；虽然他以行政命令加强移民审查、暂缓难民入境之事遭美国法院驳回、试图推翻“奥巴马健保”也未能在共和党掌握国会多数的情况下顺利一次完成，但他试图兑现的竞选支票几乎都和推翻奥巴马的政策有关。

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