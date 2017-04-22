朝鲜媒体被指发表批评中国的评论

（联合早报网讯）朝鲜媒体发布了被认为是批评中国的评论，以回应中方的“反朝言论”，并警告这会给两国双边关系带来“灾难性后果”。

俄罗斯卫星通讯社22日报道，朝鲜朝中社发表了一篇评论，尽管作者没有明确提到中国，但韩国媒认为批评指向“朝鲜的邻国”——中国，并称朝鲜媒体发表这样的评论“非常罕见”。

此外，新华社也引述朝中社报道说，因为美国不放弃敌对政策，朝鲜对重启与美对话没有任何兴趣。

朝中社在一篇评论中说，美国指责朝鲜应对美朝对话失败负责，目的是为对朝经济制裁和军事打压政策辩护。

评论说，美国表示对与朝鲜对话不抱幻想，且不断对朝施加军事压力和经济制裁，以及在韩国部署战术性核武器。朝方认为，只要美国总统特朗普不放弃敌对政策，朝鲜没兴趣重启与美对话。

1994年10月，朝美就朝核问题达成协议。根据该协议，朝鲜冻结核计划，美国为朝鲜建轻水反应堆，反应堆建成前，美国向朝鲜提供重油。2002年，美国将朝鲜列为核打击对象，停止提供重油，朝鲜则宣布解除核冻结及退出《不扩散核武器条约》。

朝鲜一直要求与美国进行直接对话，并提议与美国签订互不侵犯条约，但美国要求朝鲜先弃核、后对话，并坚持多边对话方式。美国副总统彭斯17日说，美方希望以“和平手段”促使朝鲜弃核，但同时会考虑“所有选项”。

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