法国大选前 男子持刀在巴黎火车站挥舞引发恐慌

（联合早报网讯）一名持刀男子在巴黎火车北站试图靠近宪兵巡逻队时被捕，事件发生于法国总统选举第一轮前夜，在香榭丽舍大街恐怖袭击后两天。

据中新网报道，警方消息人士表示，旅客向巡逻警察通报男子挥舞刀子，巡逻警察立即逮捕他。

巴黎北站是巴黎的主要国际车站，无人在此事件中受伤，持刀男子也未拒捕。但在广大车站内仍出现恐慌景象，巴黎北站的一部分曾进行疏散。

在法国总统选举首轮投票前夕，由于各界担心恐怖分子可能会锁定大选发动攻击，首都巴黎尤其弥漫紧张不安。

被捕男子是20岁的男子，无前科纪录。他声称，自己在车站外面遭到好几个人攻击，他于进入车站前，取得其中一名攻击者留下的刀子。男子在被捕时没有采取反抗行动。

此事件引发旅客恐慌逃走，有些乘客把行李弃置在车站中央。

车站曾短暂关闭，其后于下午约4时重新开放。据在现场的法新社记者表示，驶往伦敦的欧洲之星(Eurostar)列车乘车作业也曾短暂停顿。

20日晚上法国香榭丽舍大街发生开火事件，造成一名警察死亡，两人受伤。一名袭击者在警方开火回击时被击毙。当地媒体称，这是39岁的卡里姆(Karim Cheurfi)。另一名袭击者可能逃跑。恐怖组织“伊斯兰国”宣布对袭击事件负责。

法国总统选举将分两轮进行，时间是4月23日和5月7日。

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