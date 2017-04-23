美国航空曝出无礼对待乘客事件 涉事空乘被停职

（联合早报网讯）美国航空曝出无礼对待乘客事件。21日，一段该公司客机乘务员与乘客发生口角的视频出现在社交媒体上，当晚美国航空发表声明，表示已将涉事空乘停职。

据新华网报道，乘客苏拉因·阿迪安塔亚21日在面簿网站上传视频、照片及文字说明，说他当天下午乘坐美国航空591航班，从加利福尼亚州旧金山市飞往得克萨斯州达拉斯市。按照他的说法，飞机起飞前，一名空乘“暴力拽走一名怀抱婴儿的女士手中的婴儿推车，撞到这位女士，并且差点伤到婴儿”。

在他上传的视频中，一名神色不安的女性站在客舱前部，手中抱着婴儿。她一边啜泣一边请求空乘人员将推车还给她。旁边有乘客发出指责空乘的声音，一名男性乘客一边说着“看不下去了”，一边起身走上前要求一名男空乘报上姓名。

这名男乘客与这名男空乘发生口角，前者逼近后者，说道：“如果你这样对我，我会把你打到站不起来。”这名男空乘回应道：“（你）试试看，打我吧。你不知道事情的原委。”男乘客喊道：“你差点伤着一个婴儿！”

阿迪安塔亚上传的一张照片中，当事女乘客两手各抱着一个婴儿，似乎是一对双胞胎。他还写道，这名母亲和她的孩子被赶下飞机，她要求美国航空道歉，但是被拒绝了。

美国航空当晚发布声明致歉，称“我们在视频中所看到的（事件）不反映我们的价值观及我们对待乘客之道”，公司方面正在紧急调查该事件，涉事空乘已经被暂时停职。美国航空发言人莱斯莉·斯科特说，事件的起因是空乘人员与这名女乘客就她能否把婴儿车带上飞机发生争执。

这家航空公司表示，这名女乘客和她的孩子乘坐了另一架次美联航航班并受到特别照顾，而且后续乘坐的国际航班获得升级至头等舱的待遇。

本月9日，另一家航空公司美联航因一起拒载事件饱受批评。在美国芝加哥奥黑尔国际机场，美联航一架准备飞赴肯塔基州路易斯维尔的班机要求4名已登机乘客推迟行程从而将座位让给该公司工作人员。其中一名亚裔乘客拒绝下机，被该公司叫来的机场保安强行拖走，嘴部受伤流血，精神受到刺激。机上乘客将手机拍摄的视频上传至社交媒体后，在全美和世界各地引发众怒。

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