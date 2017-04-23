中资集团斥资1亿美元在印尼莫罗泰岛建酒店

（联合早报网讯）中国一家酒店集团将斥资1亿美元（约1.4亿新元）在印度尼西亚北马鲁古省的莫罗泰岛（Morotai）兴建酒店。

《雅加达邮报》报道，印尼PT.Jababeka公司主席达摩诺周五在莫罗泰岛一项旅游宣传活动上宣布，该公司与中国最大旅游消闲集团之一签署了备忘录。“他们承诺在一年的时间内，在岛上100公顷土地上建造300间酒店客房和100栋别墅。”

达摩诺没有透露该中国集团的名字，但据称该集团在中国拥有60家酒店，它在莫罗泰岛将初步投资约1亿美元，其投资额将逐步增至10亿美元。莫罗泰岛也是印尼政府两年成立的经济特区之一，以开发当地丰富的旅游资源。

为改善莫罗泰岛上的基础设施以迎接更多游客，印尼旅游部承诺翻修该岛机场跑道，使之能容纳载客130人的飞机。旅游部长阿里夫说：“莫罗泰岛是印尼十大重点开发旅游目的地之一，我们要争取在今年吸引1万1000名游客到莫罗泰岛游玩，希望这个数字到了2019年能增至50万人。”

印尼旅游部也定下目标，要把入境中国游客人数提升到200万人次。当局已在中国两个内陆城市的购物商场展开旅游宣传活动。

虽然印尼每年接待不少中国旅游团，但中国直飞印尼的班机很少。阿里夫说：“（直飞班机）需求量很大，我问过的国内和国际航空公司都希望能开辟中国直飞峇厘岛和雅加达的航线，可是它们却被放在等候名单上。”

他指出，国内的现有机场可以通过更好地疏导空中交通，以扩大机场容量。

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