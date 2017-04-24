菲律宾加强亚西安峰会安保措施

（联合早报网讯） 菲律宾首都马尼拉将于本月26日至29日举行亚细安峰会，菲政府近期推出多项措施，加强峰会举办地及周边的安保措施，以确保会议顺利进行。

23日，亚细安峰会安保启动仪式在马尼拉市中心举行，来自菲律宾政府军、警察和海岸警卫队的9000多人参加了这一仪式。菲律宾国家警察总长罗沙表示，菲律宾为亚细安峰会进行了长期的筹备，安保工作绝不能松懈。

据悉，峰会期间，菲律宾政府派出的各类安保人员将达4.1万人。为确保亚细安峰会与会人员的安全，菲律宾在峰会举办地菲律宾国际会议中心周边安排了2.6万名警察。菲律宾海岸警卫队将派出14艘船只和200余人在会场周边的马尼拉湾海域进行警戒巡逻。

菲律宾国家首都地区警察局局长奥斯卡表示，为在峰会期间实现零事故，已最大限度地部署了警力。

除加强安保措施外，菲律宾政府还采取了交通管制和放假等措施确保会议顺利进行。亚细安峰会期间，大马尼拉地区的部分道路将被暂时封闭。24日起，马尼拉一些政府部门将停止工作，其中在会议最集中的28日，大马尼拉地区的政府部门和私营机构将全部放假，学校将停课。

菲律宾是今年亚细安轮值主席国，亚细安峰会期间将举行各类会议共137场。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅