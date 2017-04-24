马克龙以团结所有法国人为己任

（联合早报网讯） 在法国第一轮大选中得到最多选票的独立候选人马克龙表示，他将以团结所有法国人为己任，并将继续推动欧盟的建设。

法国内政部23日晚公布的初步统计结果显示，亲欧中间派前进党候选人马克龙和主张脱欧的极右翼政党国民阵线候选人玛丽娜·勒庞在当天举行的法国总统选举首轮投票中得票领先，将进入法国总统选举第二轮投票。

这是法国第五共和国建立59年来，首次由两位不是传统左右翼政党的候选人占据总统选举“决赛”的舞台。

年仅39岁的马克龙当晚在公开讲话中说：“极端主义只会给法国带来不幸和分裂。自今晚起，我将以团结所有法国人为己任。”他还表示，将继续推动欧盟的建设。

最新初步统计结果显示，在参加总统选举首轮投票的11位候选人中，马克龙获得23.9%的有效选票，勒庞获得21.7%的有效选票，右翼共和党候选人菲永获得20%的有效选票，极左翼组织“不屈法国”候选人梅朗雄获得19.2%的有效选票。此外，左翼社会党候选人阿蒙获得6.3%的有效选票。

自2012年担任总统府副秘书长算起，马克龙从政时间只有五年，这一期间他曾任法国经济部长。去年4月，他成立号称“跨越左右之分”的“前进”运动。不过，他虽然反对左右壁垒分明的法国传统政治格局，但支持建设欧盟的态度和传统政党一脉相承。

勒庞23日晚在公开讲话中表示，今天的选举结果是历史性的胜利，解放法国人民的时候到来了，她将给法国带来真正的政权更迭。

菲永和阿蒙23日晚均在电视讲话中承认败选，并呼吁选民支持马克龙。法国总理卡泽纳夫、前总理拉法兰等多名政界人士当晚也一致呼吁支持马克龙。

法国总统选举第二轮投票将于5月7日举行。

法国总统任期五年，选举采用多数两轮投票制。第一轮投票中，如果没有候选人获得逾半数选票，则得票居前的两名候选人参加第二轮投票角逐。

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