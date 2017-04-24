韩去年对外投资创新高 对华投资减

（联合早报网讯） 韩国进出口银行24日发布的海外投资统计资料显示，韩国对外直接投资从2007年的231亿美元增加到2016年的352亿美元，创历史新高。其中，韩国对华投资有所减少，对美国和越南投资大增。

据韩联社报道，韩国对华直接投资额从2007年的57亿美元降至2016年的33亿美元。据分析，2014年韩国对华投资同比大减，是因为在对华投资全盘停滞不前的情况下，三星电子总额70亿美元的西安半导体工厂建设项目也于2013年基本收尾。

相比之下，韩国对美国和越南投资明显增加。2016年对美投资为129亿美元，比2013年猛增123.6%。这主要得益于为引进先进技术而并购美企的情况增多。

三星电子今年年初以80亿美元收购美国最大车载音响企业哈曼，现代汽车今年年初发布了未来五年对美投资31亿美元计划。一直提倡贸易保护主义的特朗普当选总统后要求韩国大企业在美国开建工厂，因此预计对美投资增势有望持续。

另外，韩国对越南投资2016年为22.7亿美元，较2013年翻了一番。越南经济年均增速达6%以上，拥有年轻的劳动力资源，劳动成本较低，这些因素吸引韩国中小企业投资。

IBK经济研究所一名研究员表示，目前韩国企业在海外寻找增长点。因中国经济增长放缓，本土企业优惠政策挡道，劳动力成本提升，导致韩国对华投资减少或停步，而将目光转向越南和美国等地。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅