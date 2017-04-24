美政府对重启美欧自贸谈判持开放态度

（联合早报网讯） 美国商务部长罗斯23日表示，特朗普政府对重启美欧自贸谈判持开放态度。

罗斯在英国《金融时报》当天刊登的文章中说，减少美国对欧盟货物贸易逆差是特朗普政府的优先工作之一。他表示，尽管特朗普政府通常被描绘为全球经济中“保护主义”势力的代表，但政府仍有意与大型贸易伙伴达成贸易协定。

罗斯指出，虽然特朗普政府上任后即宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），但政府已清楚决定不会对跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）谈判采取同样的态度。

据《金融时报》报道，罗斯24日将与欧盟贸易委员马尔姆斯特伦在华盛顿首次会面，讨论如何推动TTIP谈判。但这并不意味着美欧将迅速重启TTIP谈判，特朗普政府的首要贸易事务仍是重新谈判北美自贸协定。

TTIP首轮谈判于2013年启动，美欧曾寻求在2016年年底前完成谈判，但受主要成员国选举和缺乏民意支持等因素影响，谈判进展缓慢。

美国前贸易代表弗罗曼说，去年夏天美欧双方曾就最终的TTIP框架形式展开讨论，但欧盟表示尚未准备好就农产品关税、服务业市场准入等敏感议题进行谈判。

弗罗曼认为，美欧双方可能要等到今年法德两国大选结束后才能明确欧盟对于下一步TTIP谈判的立场。届时，欧盟也要决定TTIP是否需获得欧洲议会和欧盟各成员国议会的全部批准。

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