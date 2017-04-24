同步动作有助儿童学习与他人合作

（联合早报网讯） 儿童荡秋千不仅仅是休闲娱乐，美国研究人员发现，学龄前儿童一起荡秋千，在秋千上做出同步动作，有助培养协作能力。

华盛顿大学学习与脑科学研究所的研究人员认为，同步性可以增进合作，人们在做同步动作时，注意力会同时转向他人，这样就能以积极的方式促进社交互动。

研究人员设置了一个可以让两个孩子同时玩的秋千。他们把随机挑选、互不认识的4岁孩子两人编为一组，有的组同步荡秋千，有的组荡秋千时动作不同步，还有的组不荡秋千。随后，每组孩子参与一系列评估合作程度的任务，其中一个活动是让两个孩子玩电脑游戏，只有他们同时按下按钮，才能看到卡通人物出现在屏幕上。

研究人员发现，同步荡秋千的两个孩子完成任务较快，表明他们之间的合作好于荡秋千动作不同步或不荡秋千的孩子。在玩电脑游戏时，同步荡秋千的孩子更倾向于在按下按钮之前先举手示意，向对方发出信号，事实证明这是一个成功的策略。

研究人员解释说，对于4岁儿童，同步行动可以产生与另一个孩子相似的感觉，这种感觉可能鼓励两个孩子更多交流，尝试相互配合。

华盛顿大学学习与脑科学研究所负责人梅尔佐夫说，合作既涉及社交也涉及认知，因为人们可以通过合作解决无法单独解决的问题。

在开始这项研究之前，研究人员并不知道4岁儿童可以通过同步行动的简单体验来增进合作，因此研究结果令人兴奋。

研究人员表示，这项研究结果对于老师和家长培养孩子的合作能力具有指导意义，他们可为孩子们提供同步行动的机会，如通过音乐、舞蹈或是游戏。

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