多国主流媒体关注法大选投票 力挺马克龙

（联合早报网讯） 法国23日举行大选首轮投票，中间派候选人马克龙在当天的投票中胜出，他将在5月7日决胜投票中与极右翼候选人勒庞对决。全球媒体密切关注法国大选首轮投票，主流报纸纷纷力挺马克龙，反对勒庞在未来执掌爱丽舍宫。

英国媒体盛赞亲欧的马克龙强势出线，同时也指出排名第二的勒庞威胁不容小觑。《卫报》称，“法国极右派威胁仍在”，描述马克龙是“深陷困境但依旧伟大的国家最好的希望”。

《金融时报》预测，5月7日决选将是马克龙的“加冕典礼”。但该报警告，治理国家不会那么容易，马克龙履行改革议程时，可能被迫经历一番“强硬的讨价还价”过程。

多个国家的媒体指出，法国政坛主流左派和右派曾尝过“历史性败战”的滋味。美国《华尔街日报》称，这场选举代表“法国主流政治势力受到惊人的指责”。

德国《法兰克福汇报》在题为“分裂的法国”的文章中指出，法国逾40%的选民将选票投给极右派或极左派。该报称：“马克龙险胜，如果是在前两次总统选举，他根本不可能进入第二轮。”

瑞士《时报》则表示，选举结果显示，法国“破碎不堪”，选民想要“重大改变”。

美国《纽约时报》指出，马克龙既是偏离传统政党的人物，却也得到政治精英的赞赏，他的情况“相当奇怪”。

《纽约时报》称，马克龙档案像是个“局内人”，但他的政策又像是个“局外人”。如果年轻老成的马克龙当选，“他的首要挑战将是将大多数人不熟悉的产品，也就是他自己，推销给几乎所有的人”。

西班牙最畅销日报《国家报》在题为“马克龙的希望”的社论中写到，马克龙的成功指出，“如果传统政党想重新与选民建立关系，必须遵循这样的方式”。

该报称，有望成为法国有史以来最年轻总统的马克龙，“在陷入危机和悲观气氛的法国闯出一片天”，“他对法国和欧洲未来的乐观展望，在民粹主义、民族主义和排外气氛高涨之际，成功吸引到选民的注意”。

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