分析：马克龙杀入法总统决选 民粹主义在欧遇阻

（联合早报网讯） 民粹主义浪潮去年猛烈冲击英国，接着又横扫大西洋彼岸的美国。现在，这股巨浪或已于23日在法国的海岸上退却。

路透社的分析指出，尽管在法国大选的第一轮投票中，极右翼候选人玛琳娜·勒庞表现颇佳，但更加吸引眼球的却是马克龙的获胜。这名中间派独立候选人以一种有悖直觉的立场展开竞选，对全球化、移民和欧盟采取接纳态度，而后旗开得胜。

民意调查认为，马克龙料将在5月7日第二轮投票中完胜勒庞。若果真如此，法国将有望启动更加雄心勃勃的经济改革，并与德国达成妥协，共同彻底整顿陷入困境的欧元区。

马克龙年仅39岁，且只有四年政治经验，他代表了政治的更新换代，证明法国政坛已不再是逾半个世纪以来左右两派分庭抗礼的格局。

一旦当选总统，马克龙将面临极为严峻的挑战。几乎半数法国选民都将选票投给了极右翼或极左翼的候选人。这些选民不太可能拥护马克龙的自由民主理念，法国可能因此变成一个严重分裂的国家。

6月立法选举之后，马克龙可能也难以在国会赢得中间派多数席位。

但在英国脱欧及美国特朗普当选总统之后，极右翼党派近几个月在奥地利、荷兰和德国频频失利，马克龙初选的胜利显示，欧洲核心政治中心稳住了大局。

伦敦经济学院的贝格（Iain Begg）称：“看来民粹主义在欧洲节节败退。”

法国大选领先的四名候选人中，只有马克龙在选战中支持欧洲进一步一体化。

勒庞和极左翼总统候选人梅朗雄公开反对欧盟，宣扬法国脱欧的观点。保守派菲永则主要在谈论提高法国在欧洲的影响力。

第一轮投票后在巴黎南部凡尔赛门举办的聚会上，马克龙的支持者挥舞着法国和欧盟旗帜。23日晚间从布鲁塞尔到柏林都为他的胜出欢呼。

德国外长加布利尔表示，“对欧洲来说太好了”。两人在担任本国经济部长时曾致力于推动欧盟改革。

欧洲经济经过几年的低迷后，目前正在复苏，但数年的金融动荡暴露出这个区域架构的缺陷，令专家认为恐难招架未来的冲击。

许多人担心，一旦欧洲央行开始升息，并逐渐退出购债计划，意大利等高负债国家不知将如何因应。

德国经济部前高层官员、目前供职彼得森国际经济研究所的高级研究员泽塔尔弥尔（Jeromin Zettelmeyer）表示：“若马克龙当选，可能出现一次绝无仅有的历史机遇。”

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