马克龙若当法总统 64岁妻将成第一夫人

（联合早报网讯） 法国总统大选首轮投票落幕，民调显示，自创中间派“前进党”的39岁马克龙在两周后的决选很可能击败极右派候选人勒庞，成为法国史上最年轻的总统。

马克龙若当选，他64岁的妻子布莉姬（Brigitte Macron）将成为第一夫人。

布莉姬是马克龙就读高中时的戏剧老师，比他年长24岁，当时已婚且有三个小孩，孩子甚至比马克龙还年长。

布莉姬受访时曾透露，她教导马克龙时，“同事常常提到他，称赞他是天才，是舞台上的焦点”。

马克龙后因请布莉姬帮他改写剧本，两人发展出师生恋。

布莉姬说：“每周五的剧本改写指导，让我深受他的影响。我觉得自己慢慢陷入情网，而他也是。”

布莉姬称，她当时要马克龙应父母要求搬到巴黎。“他说一定会回来，那时真的很心痛。我们并没有分手，相反的，他17岁时，我们开始热恋。马克龙对我说，不管你做什么，我都会娶妳。”

两人10年前结婚，讲好不生小孩。

布莉姬一直积极参与马克龙的竞选活动，据马克龙的一名高级顾问透露，布莉姬的存在对马克龙“非常重要”。

马克龙曾说，若他胜选成为总统，布莉姬将维持一直以来与他并肩同行的角色，“不会被藏起来”。

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