被扣韩裔美国人长期在朝做慈善

（联合早报网讯） 据韩联社报道，熟悉朝鲜内情的消息人士24日透露，最近被朝鲜扣留的韩裔美国人金某曾在罗津和先锋等地山区的孤儿院展开儿童援助活动。

消息人士透露，金某长期在朝鲜展开援助活动，不会作出有违朝鲜政策的举措，突然传来被朝扣留的消息，令人无法理解。

消息人士称，现在无法与金某取得联络，并正在向其同事打听被绑过程。

21日下午，曾任延边科技大学教授的金某结束访朝日程后，在平壤国际机场办理出境手续时被朝方扣留。截至目前，除金某之外，韩裔美籍牧师、大学生等两名美国人也被朝鲜扣留。

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