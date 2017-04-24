韩候选人安哲秀：将重启朝核六方会谈

（联合早报网讯）韩国软件大亨出身的总统候选人安哲秀接受路透书面采访时表示，如果他能在5月9日当选总统，他将努力重启旨在实现朝鲜半岛无核化的六方会谈。

涉及六方会谈的国家为朝鲜、韩国、中国、美国、日本和俄罗斯。2008年，朝鲜发射火箭，六方会谈随即破裂。

目前在民调中排名第二的安哲秀说：“在继续保持制裁和对话两手抓、并加强与邻国合作的同时，我会寻求六方会谈。”

他指出：“在事情变得不可收拾之前，通过重启六方会谈这一临时性措施来解决朝鲜核武器问题，我希望能让朝鲜冻结核武器计划、暂停核试验，让国际原子能机构（IAEA）检查人员回到朝鲜、恢复监督。”

安哲秀也表明，将寻求与朝鲜、美国和中国进行四方会谈，以实现朝鲜半岛无核化，维护半岛和平。

今年55岁的安哲秀被认为在国家安全问题上比自由派候选人文在寅更强硬。民调显示，文在寅的支持率最高，安哲秀排在第二，但近来偶尔会超越文在寅。

在经济方面，安哲秀称，他将强化法律以惩治白领犯罪，限制对犯行贿罪企业的赦免，对控股公司实施更加“实际”的监管，以控制被称为韩国财阀的大型企业集团对韩国经济的影响。

安哲秀未说明如果胜选是否会追加预算。文在寅已表示，如果当选，将拟定逾10万亿韩元（约123亿新元）追加预算以刺激经济。

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