奥朗德吁选民投票支持马克龙

（联合早报网讯）法国总统奥朗德呼吁选民支持晋级第二轮选举的中间派总统候选人马克龙，并警告，极右派候选人勒庞若当选总统，将带来危险后果。

奥朗德24日说：“单是极右派候选人晋身第二轮本身就已经是一种威胁。法国的构造、团结、在欧盟的身份，以及在世界的地位，都面临危险。”

奥朗德也说，他将在总统选举第二轮投票中，投票支持他的前经济部长马克龙，因为马克龙是最能够团结法国人的一位候选人。

在星期天的法国总统选举第一轮投票中，马克龙和勒庞的得票率分别排在第一和第二位，两人因此双双晋级5月7日的第二轮选举。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅