特朗普税改拟将企业税降至15%

（联合早报网讯）美国白宫官员称，美国总统特朗普将呼吁对个人减税，并将企业税率降低至15%，以履行他在竞选期间作出的承诺。

彭博社报道，特朗普计划周三（26日）公布其税制改革大纲，不过具体细节可能还有待国会领导人与财政部官员磋商。

特朗普的高级经济顾问科恩和财政部长慕钦将向众议院议长瑞安、参议院多数党领袖麦康奈尔和国会税法起草委员会的领导人——众议院筹款委员会主席布雷迪（Kevin Brady）和参议院金融委员会主席哈奇（Orrin Hatch）做出汇报。

虽然特朗普和瑞安就大幅下调个人所得税和企业税大致达成一致，但两者也存在一些分歧。

特朗普在竞选期间呼吁将企业税率降至15%，瑞安则希望降至20%。他此前警告，额外下调5个百分点，可能会让最终的税收计划无法实现收入中立（revenue neutral，即政府税收所得必须维持不变）。如果没有民主党的支持，特朗普的税改计划必须实现收入中立，才能符合国会制定的长效税制改革标准。

哈奇周一告诉记者：“我不确定特朗普能绕开这个问题……这种做法不能很好地平衡预算。”

《华尔街日报》此前引述知情人士报道，特朗普指示助手加快起草将企业税率降至15%的税改计划。该计划将优先考虑降低税率，而不是避免赤字增加。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅