美联航再陷官司 遭纽约名媛提告

（联合早报网讯）近来品牌形象遭重挫的美国联合航空（United Airlines）麻烦不断，美国总统特朗普女儿的好友、纽约名媛席波列斯周一（24日）向法院控告美联航，指她去年9月搭机时，被空服员从商务舱强制驱离到经济舱尾段的中间位置。她向美联航寻求至少15万美元（约20万新元）惩罚性损害赔偿，“以阻止未来出现类似行为”。

24岁的席波列斯（Karen Shiboleth）是特朗普的女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）的挚交。

她周一向曼哈顿最高法院递状控告联合航空指出，她因为要在英国国王学院（King's College）攻读硕士，2016年9月10日从纽瓦克自由国际机场搭乘美联航飞往英国的班机。她买的原本是1500美元的靠窗一般经济舱座位，后来因使用美国运通信用卡的累积点数，外加500美元的费用，而提升到“舒适经济舱”（economy plus）。

她指出，临行之前，她觉得随身行李太重，而且又带着贵重私人物品，因此又在机场花了1150美元的费用，提升到商务舱1B的位置。

席波列斯指称，她上飞机入座之后，美联航空服员却在飞机起飞前10分钟，在完全没有说明理由的情况下，下令她必须空出座位来，改坐到后面经济舱的21B座位。

诉状中指出，席波列斯当时出示商务舱的机票，但手臂却遭到空服员强行拉扯，从商务商被强制驱离，坐到经济舱尾段的中间位置。

席波列斯也向法院指称，该空服员当着其他乘客的面，用脏话大声辱骂她，让她“一路流着眼泪，像游街示众似的被拉到后面座位”。

虽然空服员后来向席波列斯道歉，但美联航仅提供750美元折价券做为补偿，让总共花了3000多美元买机票的席波列斯深感不满。

对于这起官司，美联航以诉讼正在进行中为由拒绝置评。

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