与宇航员通话 特朗普拟加速火箭载人进程

（联合早报网讯）美国总统特朗普周一（24日）与国际太空站宇航员展开20分钟的天地通话，祝贺太空站指令长佩姬·惠特森打破美国宇航员太空停留总时间纪录，并表示希望加速火星载人探索进程。

特朗普当天在白宫椭圆形办公室给惠特森（Peggy Whitson）和上周刚刚抵达太空站的美国宇航员费希尔（Jack Fischer）打电话。

特朗普说，惠特森打破了美国宇航员在太空停留累计534天的纪录，“打破的是一个不可思议的纪录”，“这是美国航天史上一个特殊的日子”，他代表美国祝贺惠特森。

惠特森回应说，打破这样的纪录“确实是一个巨大的荣誉”，在美国航天局工作很兴奋。

特朗普又问了几个问题，包括美国能从太空任务中学到什么？费希尔上太空的旅途如何？其间，他似乎忘了上月签署的美国航天局法案，向惠特森发问，送人去火星是否有时间表？惠特森礼貌地回答说：“嗯，我想，就像您的法案所指示的那样，大约是21世纪30年代。”

她解释说，美国正为此建造大推力火箭，但“太空飞行需要花费大量时间与金钱，所以去那里需要一些国际合作，需要全球性参与的方式以确保成功。这将是一个非常昂贵的任务，但太值得做了”。

特朗普半开玩笑地接话：“我们想在我的第一个任期内做这个，最差也要在第二任期里做。所以，我们必须加快一点速度了，好不好？”惠特森笑着回答：“我们会尽力的。”

今年57岁的惠特森去年11月抵达国际太空站，是迄今太空站年龄最大的女宇航员。

除了太空停留总时间纪录，她还拥有其他一些荣誉，包括2008年成为太空站第一个女性指令长。上个月，她还打破了女性太空行走次数和总时长的纪录。

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