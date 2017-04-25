日外交蓝皮书主张独岛主权 韩促收回

（联合早报网讯）韩国外交部今天（25日）以发言人赵俊赫的名义发表评论，敦促日方立即撤回2017年版《外交蓝皮书》中有关独岛（日称竹岛）主权的错误主张。

该评论强烈谴责日本外交部当天向内阁会议提交主张独岛主权的《外交蓝皮书》，强调无论从历史、地理还是从法理的角度看，独岛都是韩国不容置疑的“固有领土”，并敦促日本政府立即撤回2017年版《外交蓝皮书》中有关独岛主权的错误主张。

该评论指出，正确的历史认识是韩日关系的根本出发点，也是必需的条件。

据悉，韩国外交部今天下午还将召见日本驻韩国大使馆总括公使铃木秀生表示抗议。

日本外交部今天向内阁会议提交2017年版《外交蓝皮书》，包含主张对独岛领土主权等内容。2017年版《外交蓝皮书》中将韩国议员去年访问独岛称为“无法容忍的行为”，对在日本驻釜山总领事馆前设置慰安妇少女像表示遗憾，并宣称落实《韩日慰安妇问题协议》是履行国际社会成员的职责。

分析人士认为，日本政府此前为抗议韩国在慰安妇少女像问题上的做法临时召回驻韩大使长岭安政，并通过将独岛表述为日本领土或被韩非法占据的内容写入小学和初中社会课《学习指导要领》修正案，向学生灌输独岛“主权”教育等，新版《外交蓝皮书》继续主张独岛主权，无疑会让日益趋冷的韩日关系“雪上加霜”。

日本外交部方面每年都会向内阁会议提交《外交蓝皮书》，介绍过去一年的国际形势及日本的外交工作，并阐述今后的外交方针。

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