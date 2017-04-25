加州华裔帮人假结婚骗绿卡获刑两年

（联合早报网讯）一名被指控帮助外国公民通过假结婚骗取绿卡的华人男子周一（24日）被美国洛杉矶一联邦法庭判处两年监禁。

新华社报道，这名67岁的加州居民伙同其44岁女儿在2006年10月到2015年7月期间，通过帮助外国公民与美国公民假结婚，非法获利达350万美元（近490万新元）。

2015年9月，父女二人被美国联邦执法部门逮捕，父亲于今年1月认罪。女儿去年认罪，本月17日被判处六个月徒刑，罚款4000美元。

据报道，该男子假冒移民律师，和女儿一道经办了超过70件移民申请。

两人在中文报纸上刊登广告招揽客户，向每位客户收取最高5万美元的费用，帮助客户办理结婚手续，申请获得美国永久居民身份。

被他们招募来充当“配偶”的美国公民都是经济状况不佳的人，有流浪汉，还有同性恋者。他们被许诺可以通过假结婚获得上万美元回报。他们中一些人对联邦官员表示只是口头许诺，但是从来没有收到过钱。

为了对付美国移民当局，这对父女甚至对客户进行培训，教他们如何回答移民官查询，如何装得更像一对真正的夫妻，包括牢记对方的生日等个人信息，还帮助客户伪造租房合同、银行账单以及结婚照等用以欺骗移民官。

根据美国法律，通过虚假婚姻来骗取永久居民身份是严重违法行为，最高可判处5年徒刑及最多25万美元罚款。

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