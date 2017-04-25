一马和解谈判无关财政部？伊党表惊讶

（联合早报网讯）马来西亚一马公司与国际石油投资公司（IPIC）的财务纠纷大致和解，但马国第二财长佐哈里竟宣称不知情，伊党对此表示惊讶，波各先那国会议员玛夫兹甚至讽刺佐哈里是在睡觉。

当今大马报道，玛夫兹今日（25日）发表文告说，一马公司是财长机构的子公司，但一马公司与IPIC的谈判，竟然没有涉及财长和财政部，令他感到非常惊讶。“难道第二财长在财政部睡觉？难道第二财长只是白拿薪水，或者只是财政部的傀儡？”

他指出，根据一马公司过去的章程第117条文，一马公司的投资与财务事项，及遴选和革除管理层事宜，必须获得首相批准，但这个条文后来已被删除，同时也废除了以首相为首的一马公司顾问团。

玛夫兹质问：“为何（一马公司与IPIC和解谈判）需要首相办公室官员，而没涉及财政部长，尤其是第二财长？第二财长岂能说，由于谈判是由一马公司管理层和董事部，和首相办公室官员所进行，所以他没有涉及？……到底所谈判的事项是什么？到底有什么是不能让财政部官员发现的？”

玛夫兹指出，人民希望政府不会售卖财产，来偿还一马公司的债务。他说：“应加速调查一马公司，而若证明任何人犯错，就提控他们及充公财产，用以偿还一马公司的债务。”

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