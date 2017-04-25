钟万学亵渎案两周后宣判 律师促判无罪

（联合早报网讯）印度尼西亚雅加达地方法院今天（25日）继续审理雅加达特区首长钟万学亵渎宗教案，钟万学的律师在抗辩中主张钟万学无罪。法院裁定5月9日宣读判决。

去年9月27日，钟万学在雅加达外海的千岛群岛演讲，引述可兰经第五章51节中禁止穆斯林选择非穆斯林担任领袖，认为对手利用宗教影响政治，“愚弄”大众，引发若干伊斯兰团体认为他“侮辱可兰经”并提出控诉。

警方调查后将他列为亵渎宗教案嫌犯，并将案件移送检方起诉。

检察官阿里（Ali Mukartono）日前在法庭上主张，钟万学被证实犯有亵渎宗教的行为，他表达仇恨的情绪是有罪的。阿里要求法院判处钟万学一年有期徒刑，缓刑两年。

中央社报道，钟万学和他的律师团队今天在法庭抗辩时主张他没有亵渎伊斯兰，要求法官做出无罪的裁决，以恢复钟万学的名誉和尊严。

钟万学说，他总是受到各种方式的攻击，误导人们以为他亵渎宗教，但事实上他根本没有这样做。

主审法官德维阿尔索（Dwiarso Budi Samitarto）表示，将于5月9日宣读对钟万学的判决。

钟万学被控触犯刑法第156条骚扰及第156a亵渎的部分，若触犯刑法第156条判罪确定，他将面临最高四年有期徒刑；若触犯刑法第156a判罪确定，他将面临最高五年有期徒刑。

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