美国旧金山：10万美元年薪算低收入

（联合早报网讯）美国住房及城市建设部公布2017年收入标准。在华人集聚的加州旧金山湾区，10万美元（近14万新元）年薪成为低收入。

中新社报道，美国住房及城市建设部公布收入标准是为了确定哪些居民可以享受政府提供的廉租房及住房补贴，以往这些居民通常是穷人、老人和残障人士等。

根据2017年收入标准，旧金山市（郡）及其南邻的圣马特奥郡，四口之家年收入10.5万美元为低收入家庭，年收入6.58万美元为非常低收入家庭，3.95万美元则为极低收入家庭。

旧金山以南约一小时车程的硅谷所在地圣塔克拉拉郡，四口之家低收入标准是年收入8.47万美元，非常低为5.97万美元，极低为3.58万美元。

与美国其他城市相比，旧金山湾区低收入上限标准明显偏高。同为四口之家，洛杉矶为7.21万美元，西雅图为7.2万美元，波士顿为7.81万美元。

这意味着除了穷人、老人和残障人士之外，越来越多的旧金山湾区家庭符合联邦政府提供的廉租房和住房补贴计划的申请资格。

虽然旧金山湾区平均收入比往年增加，但住房及租房价格飞涨和生活成本逐年攀升，已大大超过了居民可以负担的能力。

以旧金山为例，居民中间年收入为11.5万美元，根据房地产网站zillow的信息，目前独立房的中间价为116.7万美元，一个卧室公寓的月租金均价为3364美元，两个卧室月租均价为4535美元。

全美低收入住房联盟研究分析员伊曼纽尔对媒体表示，政府提供的廉租房申请者大约40%来自极低收入家庭。房屋补贴的申请者大约75%来自极低收入家庭。

即使符合申请标准，也不保证能立刻申请到廉租房。登记后列入候选名单，一般需要等候数年时间。

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