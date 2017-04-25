美研究：早期哺乳动物具夜行能力

（联合早报网讯）美国斯坦福大学研究人员在新一期英国《科学报告》杂志上说，他们通过基因研究发现，最早的哺乳动物祖先具有敏锐的夜视能力，通过昼伏夜出避开白天觅食的爬行动物。

新华社报道，现有化石记录显示，早期哺乳动物听觉、嗅觉出色，这些特性在现存哺乳动物中依然保持着，因此科学界认为早期哺乳动物也具有夜行能力。而基于基因分析的结论证实了这一假设。

哺乳动物和爬行动物曾拥有共同的祖先，最早的哺乳动物出现在大约2亿年前的三叠纪晚期。

研究人员推断，哺乳动物与爬行动物最早的共同祖先并不具备良好的夜视能力，而是习惯白天活动。但在哺乳动物与爬行动物分化出来后不久，哺乳动物开始增强夜视基因，夜间出动，这样可以避开白天捕食的爬行动物。

有假说认为，像蜥蜴、蛇等这类昼行性爬行动物与哺乳动物之间存在生存竞争，这迫使哺乳动物更好地去适应光线不明的环境。

为了搞清楚动物夜行性的进化历史，研究人员研究了与猫头鹰等某些鸟类的夜视能力相关的基因，以及许多哺乳动物和爬行动物的夜视基因，其中包括蛇、鳄鱼、老鼠、鸭嘴兽和人类。利用这些物种之间的进化关系，研究人员分析夜视基因在进化历史中何时得到增强。

研究团队负责人、斯坦福大学生物学教授莉兹·哈丁说，哺乳动物在1亿年里变得能更好地看见夜晚的世界，这就是进化。看清白天或夜间的环境，这看起来简单，但这些基因是在自然选择中不断地改变和完善的结果。

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