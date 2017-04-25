日美韩商定 强力惩戒朝新挑衅

（联合早报网讯）朝核问题六方会谈的韩美日团长25日在东京会晤，就应对朝鲜可能发起的核导挑衅等深入交换了意见。韩方团长、韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金烘均在会谈结束后向记者们表示，三方商定若朝鲜发起新一轮挑衅，将采取强有力的惩戒措施。

据中通社报道，日美韩三国政府高官当天上午9时半左右在日本外务省的饭仓公馆开始举行磋商，担任对朝问题六方会谈首席代表的日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治、美国国务院特别代表尹汝尚及韩国外交部朝鲜半岛和平交涉本部长金烘均出席磋商。

对于惩戒措施的具体内容，金烘均指出，虽然三方就具体事宜达成一致，但现在不宜透露具体内容。三方将基于安理会涉朝决议、对朝单边制裁、国际社会制裁行动这三大主轴，考虑采取更强有力的措施。

金烘均表示，三方在会谈上强烈谴责朝鲜正在对国际社会和平与稳定构成极大威胁，幷商定携手加大对朝施压力度，促使朝鲜走无核化道路。

金烘均指出，三方一致认为，将于4月28日举行的联合国安理会涉朝问题会议有望成为让朝鲜“完全、可验证、不可逆转”弃核的重要里程碑。

朝核问题六方会谈是指由朝鲜、韩国、中国、美国、俄罗斯和日本六国共同参与、旨在解决朝鲜核问题的一系列谈判。会谈于2003年8月27日开始，到2007年9月30日为止，共举行过六轮会谈。

2009年朝鲜宣布退出之后，六方会谈至今一直没有复会。

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