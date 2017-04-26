美政府列出贸易保护六大“关键行业”

（联合早报网讯） 美国商务部长罗斯25日表示，特朗普政府已将钢铁、铝业、汽车、飞机、造船和半导体行业列为其贸易政策议程的六大“关键行业”，正考虑发起更多贸易执法行动，同时也在考虑与一些国家重新进行贸易谈判。

罗斯当天接受《华尔街日报》采访时说，半导体、造船和铝业可能也符合《1962年贸易扩展法》第232条款的相关要求，这使得特朗普政府可以国家安全为由，对这些行业提供贸易保护。

上周，针对外国进口钢铁产品是否威胁和损害美国国家安全，美国商务部已启动相关调查。日前，美国商务部又对从加拿大进口软木材反补贴调查作出初裁。罗斯表示，这只是未来几个月更多严厉贸易执法行动的开端。

尽管特朗普政府最早要等到7月底才会启动北美自贸协定的重新谈判，罗斯预计，该项谈判将于今年完成。他同时表示，特朗普政府对重启奥巴马时期尚未完成的两项谈判——跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）和美中双边投资协定谈判——持开放态度。

考虑到英国脱欧及英国大选等因素，罗斯表示，美国不大可能迅速启动与英国的双边自贸谈判，因为英国首先必须完成与欧盟的贸易谈判。此外，特朗普政府也在考虑就美韩自贸协定进行重新谈判。

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