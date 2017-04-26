特朗普坚持建美墨边境墙但愿推迟拨款要求

（联合早报网讯） 美国总统特朗普25日再次誓言，要在美国与墨西哥边境建造阻止非法移民的隔离墙，但他表示，愿意推迟到今年晚些时候再争取建设经费，以免联邦政府本周因没有预算而关闭。

报道称，特朗普25日要求国会立即给边境墙提供融资的立场有所软化，他在推特上说：“不要听信假媒体的话，说我在造墙问题上改变了立场。这座墙将会建造，并将有助于阻止毒品和人口走私。”

特朗普25日晚在白宫对媒体记者说，决定先不急着向国会要钱修建美墨边境隔离墙，他可以等到9月份在建墙的经费问题上与反对派摊牌。

报道指出，特朗普出此缓兵之计，是担心惹恼民主党议员，导致本财政年度剩余5个月的拨款下不来，让联邦政府发不出工资而陷入“停摆”。

目前的预算计划到28日午夜到期，如果之前没有达成新的协议，美国联邦政府29日就可能关闭，而那一天是具有象征意义的特朗普执政第100天。

美国国会众议院少数党领袖佩洛西表示，只要不向边境筑墙拨款，民主党愿意考虑为其他边境安全方面的项目再拨出部分资金。

参议院少数党领袖、民主党人舒默支持佩洛西的意见。舒默批评边境筑墙的提议，并表示为边境安全提升智能技术含量和执法力度，包括使用无人机等，“将会更有效地达到边境安全的要求”，而且能避免国会在预算案上陷入僵局。

特朗普之前要求国会为边境筑墙首先提供15亿美元资金。专家预计，在美墨边境筑墙将耗资216亿美元，耗时三年半。

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