美加因软木材出口征税爆新一轮贸易战

（联合早报网讯） 美国和加拿大周二因软木材出口征税问题爆发新一轮贸易战，有可能波及其它多个行业，不过美国总统特朗普表示，他不怕同加拿大打贸易战。

美国周一称，将对从加拿大进口的软木新征平均税率为20%的反补贴税，价值约56.6亿美元的进口软木将受到影响。加拿大则誓要对美国政府的行动给予回击，称两国这种长期纠纷中，贸易组织一直站在加拿大政府这一边。

特朗普周二在会见农业部门的业界领袖时说，“大家没有意识到加拿大对美国一直非常过分……多年来我们的政治领袖一直都被他们算计，我们不想让别的国家占便宜，这种情况将会停止，会很快停止。”

加拿大总理特鲁多表示，他会保护国家利益。

特鲁多在造访安大略一家科技公司时说：“我的工作就是站出来保护加拿大的利益，不论是软木还是软件。”

由于美加之间此前的一项协议已过期，两国势必在软木贸易上发生摩擦。这种摩擦数十年来一直损害着双边关系。

加拿大自然资源部长卡尔称，加拿大正在考虑所有选项，包括诉诸世界贸易组织或北美自由贸易协定（NAFTA），并会帮助因美国征税而受损的企业或失业的工人。

特朗普几天前才将目标瞄准加拿大的“不公平”乳制品系统，如今再次出现贸易争端，使加元挫跌至14个月低点。

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