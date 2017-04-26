国民营养不良 拉丁美洲经济损失重大

（联合早报网讯）世界粮食计划署指出，营养不足和超重或肥胖是营养不良问题的双重表征，这一“双重负担”给拉丁美洲地区造成数十亿美元的经济损失。

世界粮食计划署25日发布的题为“营养不良双重负担的代价：社会和经济影响”的研究显示，营养不良，包括营养不足和超重或肥胖，对受影响个体、社区和国家带来巨大的经济损失。由于这种“双重负担”，智利每年损失约5亿美元（近7亿新元），厄瓜多尔损失43亿美元（近60亿新元），墨西哥损失288亿美元（约400亿新元），分别占其国民生产总值的0.2％，4.3％和2.3％。

研究发现，营养不足阻碍身体成长并损害大脑发育，超重和肥胖则可导致非传染性疾病，如II型糖尿病，高血压和癌症。两者都阻碍了个人的发展、社区的福祉以及到2030年实现消除饥饿的目标。

联合国新闻中心引述粮食计划署区域总监巴雷托（Miguel Barreto）说，过去十年来，拉丁美洲许多中等收入国家在减少营养不足问题方面取得了巨大进展。然而，问题仍然存在，目前在脆弱社区的一些家庭中，营养不足和超重同时存在，这令人十分担忧。

研究显示，虽然营养不足情况正在减少，营养过剩预计将为该地区带来最大的社会和经济负担。从2014年到2078年，超重和肥胖问题预计将导致智利每年平均耗资10亿美元，厄瓜多尔30亿美元，墨西哥130多亿美元。

研究建议采取措施减轻这种负担，并呼吁政府通过明确的政策和激励措施来促进对消费者的教育，以确保可靠的食品标签、体育活动方案和社区营养教育方案。

该研究是联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会和粮食计划署合作的成果，旨在估算智利、厄瓜多尔和墨西哥在生产力、健康和教育方面的损失。拉加经委会和粮食计划署在2007年制定的“饥饿的代价”（Cost of Hunger）研究中加入了超重或肥胖维度。

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