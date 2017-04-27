特朗普政府公布力度罕见减税方案

（联合早报网讯）美国特朗普政府周三（26日）公布税收改革方案，大幅削减企业税和个人税。特朗普表示，这份方案将让更多美国人重返工作岗位，但预计美国国会将对此方案展开激烈辩论。

美国白宫国家经济委员会主任科恩与美国财长慕钦周三向媒体汇报新税改方案的部分原则性内容。

根据该方案，美国将大幅削减企业税税率，从35%降至15%。个人税税率将从7档减少至3档，分别是10%、25%和35%。此外，个人税起征点几乎翻了一番。今后，一对夫妻的所得税起征点将升至2万4000美元（约3万3500新元）。

新税改方案还将废除遗产税、“奥巴马医保”税、替代性最低税等税种。与此同时，该方案将取消多项税收减免政策。

科恩指出，美国的税收体系已严重过时，特朗普始终将税收改革列为执政的优先事项。他说，新税改方案是美国自1986年以来出台的最重要的一份税改方案，也是美国历史上最大规模的减税方案之一。

慕钦则说，特朗普决心通过减税，充分释放商界能量，最大限度促进经济增长、增加就业岗位并扩大中产阶级收入。

对于减税可能引发的债务激增问题，慕钦表示，美国的联邦债务在上一届政府任期内增长过快，从10万亿美元蹿升至20万亿美元，特朗普政府对此感到担忧。他说，新税改方案将促进经济增长，同时带来更多的财政收入。该方案可有效降低债务占国内生产总值（GDP）的比重。

科恩表示，白宫希望与国会参众两院展开密切合作，尽早推动这一方案获得立法机构通过。他呼吁国会民主党人支持这一方案。

有分析人士认为，新税改方案可能在国会经历漫长的谈判过程，并面对包括部分共和党人在内的议员反对，方案内容也可能几经变动。

科恩坦承：“这不会是容易的，做大事原本就不容易，我们将受到左右两派的攻击。”

由于这份方案目前仅披露部分原则性内容，不包含具体细节，因此目前还无法判断减税规模有多大，对美国经济、债务赤字问题将产生哪些影响。

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