美司令：美航母能轻松抵御朝鲜威胁

（联合早报网讯）美军驻太平洋地区最高指挥官说，正在东北亚地区巡航的美军航空母舰战斗群完全有能力抵御朝鲜的威胁。他还对北京加大对平壤施压的前景表示谨慎乐观。

美国之音报道，美军太平洋司令部司令、海军上将哈里斯周三（26日）在国会作证时说，卡尔文森号航母战斗群已经进入了东北亚地区西太平洋海域，并能轻松应对可能来自朝鲜的任何潜在打击。

哈里斯说：“我们在日本海和朝鲜东海部署了装备有弹道导弹防御系统的战舰，有能力抵御弹道导弹袭击。朝鲜不具有会威胁到卡尔文森号航母战斗群的反舰弹道导弹。朝鲜可能用来袭击卡尔文森号航母战斗群的武器很容易被这个战斗群本身的反导能力所抵御。如果武器朝航母战斗群飞来，它会被击毁。“

几天前，平壤声称要击沉正驶向朝鲜半岛的卡尔文森号航空母舰，以展示朝鲜军队的力量。

平壤当局不断发展核武器和弹道导弹技术，并扬言要用这些武器打击美国和周边其他国家。美国官员们说，对朝鲜的战略忍耐已经结束，对付朝鲜威胁的所有选项都摆在台面上。此后，平壤威胁会实施先发制人的军事打击。

不过，哈里斯上将说，自4月初美国总统特朗普会晤中国国家主席习近平以来，中国加大了对朝鲜施压，他对局势发展感到谨慎乐观。

哈里斯说：“我受到鼓舞。我认为金正恩注意到中国的态度正在改变。这一点很重要。“

中国是朝鲜的主要盟国和经济伙伴。哈里斯并不认为北京会将压力加大到导致平壤政权垮台。

他说：“他们不想看到朝鲜半岛以首尔为核心实现统一。他们不要美国的一个盟国与中国接壤。“

美军太平洋司令部拥有35万名军人、强大的武器装备，以及跟多个地区国家的安全同盟关系。

哈里斯上将说，他指挥的部队随时待命应战，做好了“今晚战斗”的准备，但是他担心没有足够后继资源打持久战，并要求国会提供稳定和足够的军费支持。

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