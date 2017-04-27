美联储或加速升息 恐令减税效果打折

（联合早报网讯）美国总统特朗普打算为企业和家庭大幅减税，有望令美国经济以更高速前行。不过，它也可能带来一个白宫不太喜欢的结果：谨慎的美国联邦储备局可能会把利率调升至高于预期的水平。

特朗普政府称，通过对企业实施大幅减税，并给予个人更加慷慨的税赋减免，可令上千亿美元资金流入经济，从而激发投资热潮，让美国经济更具竞争力。

不过，如果该减税计划在国会获得通过，这可能给已经接近满负荷运行的经济增添通胀压力。在特朗普胜选之初，美联储官员就已对此发出警告。

研究美联储的分析师和经济学家表示，鉴于未来公司税税率可能从35%大降至15%，而个人税率也会调整，美联储官员须要开始讨论，他们能否继续保持渐进的升息步伐，还是需要加快升息速度。

美联储的目标是将通胀率控制在2%左右，目前已经接近这一水平。美国短期目标利率在年底前料将再调升两次，达到1.5%左右。

特朗普曾经表明他希望维持低利率，但美联储官员若果真决定因特朗普政策之故而需加速升息的话，这可能成为双方的摩擦点。

根据特朗普的减税方案，一年的减税额估计最高达7000亿美元。曾在奥巴马政府担任财政部助理部长的梅热指出，如果这些资金并没有全数用于刺激经济增长的高回报投资，而是用来进行企业并购，或是其他金融投资，那这将提高经济其他领域的风险。

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